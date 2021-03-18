Çin, ABD'deki Asya kökenlilere yönelik artan şiddet konusunda endişeli
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Çin, ABD'deki Asya kökenlilere yönelik artan şiddet konusunda endişeli

18.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:01
Çin, ABD'deki Asya kökenlilere yönelik artan şiddet konusunda endişeli

Çin, önceki gece ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrindeki 3 masaj salonuna yapılan saldırılarda, 6'sı Asya kökenli 8 kişinin öldürülmesinin ardından endişelerini bildirerek ABD'yi Asya kökenlilere yönelik artan şiddeti durdurmak için önlemler almaya çağırdı.

Çin, önceki gece ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrindeki 3 masaj salonuna yapılan saldırılarda, 6'sı Asya kökenli 8 kişinin öldürülmesinin ardından endişelerini bildirerek ABD'yi Asya kökenlilere yönelik artan şiddeti durdurmak için önlemler almaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, yaptığı açıklamada, ABD'deki Asyalılara yönelik şiddetin "çirkin ve üzücü" olduğunu, bu durumun Çin'i "derinden endişelendirdiğini" söyledi. Sözcü Cao, Amerikalı yetkililerin, ABD'deki Çin vatandaşlarının güvenliğini, meşru haklarını, çıkarlarını ciddiyetle korumak ve ırkçılık-ayrımcılık sorunlarını çözmek için pratik önlemler almaları gerektiğini belirtti. Cao, isim vermemekle birlikte bazı Amerikalı politikacıların "ırkçılığı ve nefreti kışkırttığını, Çinli öğrencilere yönelik ayrımcılığa göz yumduğunu" kaydetti.

ABD'nin Georgia eyaletinde 6'sı Asyalı 8 kişi öldürülmüştü

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 3 masaj salonuna önceki gece silahlı saldırı düzenleyen Robert Aaron Long, 6'sı Asyalı kadınlar olmak üzere 8 kişiyi öldürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkede Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçlarında, Donald Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için kullandığı "Vuhan virüsü" gibi söylemlerin etkili olduğunu ifade etmişti.

Biden da saldırıların "çok endişe verici" olduğunu belirterek ülkedeki Asyalılara karşı saldırıların Amerikan değerleriyle örtüşmediğini kaydetmişti.

Çin, ABD'nin suçlamalarına, Amerika'daki ırkçılığa ve şiddete işaret ederek karşılık veriyor

Saldırılar üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Asyalı kurbanlardan 4'ünün Güney Koreli olduğu, diğer 2 kadının ise Çince isimlere sahip olduğu belirtilmişti.

Çin, ABD'nin iktidardaki Komünist Parti yönetimine yönelik insan hakları ihlalleri ile ilgili suçlamalarına, uzun zamandır Amerika'daki ırkçılığa ve şiddete işaret ederek karşılık veriyor.

ABD'deki Asyalılara yönelik son saldırıların nedeni olarak Kovid-19 salgınının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkması gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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