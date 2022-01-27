Çin, AB'nin Litvanya konusunda DTÖ'de aleyhinde dava açmasına tepki gösterdi

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB), Tayvan anlaşmazlığı nedeniyle diplomatik gerilim yaşadığı Litvanya'ya ayrımcı ticari kısıtlama uyguladığı gerekçesiyle hakkında Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) yasal süreç başlatmasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, sorunun ekonomik değil siyasal nitelikte olduğu ve Çin ile AB ilişkilerini değil Çin ile Litvanya'nın ikili ilişkilerini ilgilendirdiğini savundu.

Çin ile Litvanya arasındaki meselenin Vilinus'un sorumsuz davranışıyla Çin'in çıkarlarını zedelemesinden kaynaklandığı vurgulayan Sözcü Cao, "Litvanya tarafına yanlışından derhal vazgeçmesi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların ve Çin karşıtı güçlerin piyonu olmayı bırakması ve doğru yola dönerek 'tek Çin' ilkesine bağlı kalması çağrısını yapıyoruz." dedi.

Cao, AB'ye de Litvanya'nın Çin-AB ilişkileri rehin alma çabasına karşı uyanık olmaları çağrısı yaptı.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Çin'in Litvanya'ya yönelik ayrımcı ticari uygulamaları nedeniyle DTÖ yapısı içinde dava açıldığını bildirmişti. Komisyon, son haftalarda Litvanya ürünlerinin gümrüklerden geçirilmemesi, Litvanya'dan ithalat başvurularının reddedilmesi ve AB şirketlerine Çin'e ihracatta Litvanya'yı tedarik zincirinden çıkartmaları için baskı yapılması gibi çeşitli kanıtları gerekçe göstermişti.

Çin'in eylemlerinin DTÖ kurallarına göre ayrımcı ve yasa dışı olduğunu savunan Komisyon, AB'nin Çin'e karşı DTÖ'de anlaşmazlıkları çözme süreci başlatma yoluna gittiğini belirtmişti.

Çin'in AB üyesi Litvanya ile ilişkileri, Vilnius'un, Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından gerilmişti.

Çin, kararın, "Tek Çin" ilkesine ve adadaki egemenlik haklarına saldırı olduğunu savunarak, Litvanya büyükelçisini geri çağırmıştı.

Son dönemde Çin'in Litvanya'dan ithalatı durma noktasına geldi.

Pekin yönetimi, Litvanya'dan ithalatta görülen ani azalmanın, devletin engellemesi nedeniyle olmadığını, Çinli işletmelerin ve bireylerin kendi inisiyatifleriyle ülkeden mal almaktan vazgeçtiğini savunuyor.