Çin: AB'nin karbon vergisi teklifi iklim kriziyle ortak mücadeleye zarar verir
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Çin: AB'nin karbon vergisi teklifi iklim kriziyle ortak mücadeleye zarar verir

Çin, Avrupa Birliği'nin önerdiği karbon sınır vergisinin iklim değişimiyle ortak mücadele etme çabalarına zarar vereceğini açıkladı ve iklim konusunda da ticari korumacılığa meyledilmemesi çağrısında bulundu

27.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:55
Çin: AB'nin karbon vergisi teklifi iklim kriziyle ortak mücadeleye zarar verir

Çin, 'nin önerdiği karbon sınır vergisinin iklim değişikliğiyle ortak mücadele etme çabalarına zarar vereceğini açıkladı. Pekin yönetimi, iklim konusunda da ticari korumacılığa meyledilmemesi çağrısında bulundu.


Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu yeni üyesi Frans Timmermans çevre ve hava kirliliği konusunda sıkı kurallarla çalışan Avrupalı firmaların bu standartlara uymayan ülkelerdeki şirketlere karşı yaşadığı haksız rekabeti engellemek için yeni bir ithalat vergisi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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