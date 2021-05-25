Çin, AB'nin Çin ile yatırım anlaşmasını rafa kaldırmasına tepki gösterdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa Birliğinin (AB) Çin ile uzlaşmaya varılan yatırım anlaşmasını rafa kaldırmasını eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa Birliğinin (AB) Çin ile uzlaşmaya varılan yatırım anlaşmasını rafa kaldırmasını eleştirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Vang, Münih Güvenlik Konferansının bu yıl düzenlenen 57'nci buluşmasında konuştu.

Vang, AB Parlamentosunun Çin ile uzlaşılan yatırım anlaşmasının onaylanmasını durdurmasını eleştirerek, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri iddialarını nedeniyle AB'nin Çinli yetkilileri cezalandırma kararına şaşırdığını söyledi.

İnsan haklarını ticaret meselelerine bağlamanın yanlış olduğunu savunan Vang, Uygur bölgesindeki soykırım iddialarının "yalan ve söylenti" olduğunu öne sürdü.

Vang, yatırım anlaşmasının tek taraflı bir iyilik olmadığına dikkati çekerek, "Sincan ile ilgili mesele Çin'in egemenliğine ve güvenliğine dayanıyor." dedi.

AB yaptırımlarının Çinlilerin "Avrupalı emperyalistlerin zorbalıklarına uğradığı günleri hatırlattığını" söyleyen Vang, "AB'de bazılarının farklı nitelikteki sorunları birbirine bağlama ve ticaret konularını politik meselelere dönüştürme girişimleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu, AB ve Çin arasındaki yatırım anlaşmasını onaylamayacak

AP Genel Kurulu'nun 20 Mayıs'taki oturumunda, Çin'in AB kurumları ve AP milletvekillerine karşı uyguladığı yaptırımlara ilişkin karar tasarısı 599 "evet", 30 "hayır" ve 58 "çekimser" oyla kabul edilmişti.

Çin'in AB'ye yönelik yaptırımlarının kınandığı karar tasarısında, Çin'in uyguladığı yaptırımlar nedeniyle üzerinde aralık ayında uzlaşı sağlanan AB-Çin yatırım anlaşmasının AP tarafından onaylanmayacağı belirtilmişti.

Anlaşma onay sürecinin başlaması için öncelikle Çin'in yaptırımlarını kaldırması talep edilen tasarıda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle AB'nin Çinli kişi ve kurumlara yönelik yaptırımlarına da destek verilmişti.

AB ile Çin arasında 2014 yılından beri devam eden yatırım anlaşması müzakerelerinde aralık ayında uzlaşı sağlanmıştı. Anlaşma ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha fazla erişebilmesi amaçlanıyordu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ve AP tarafından onaylanması gerekiyordu.

AB, mart ayında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye ve 1 kuruma yaptırım kararı almıştı. Çin de misillemede bulunarak, aralarında 5 AP milletvekilinin de yer aldığı toplam 10 kişi ile AP insan hakları alt komitesinin de yer aldığı 4 kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın