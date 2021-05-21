Çin, AB milletvekillerine karşı yaptırımların kaldırılması talebini reddetti
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Çin, AB milletvekillerine karşı yaptırımların kaldırılması talebini reddetti

Çin, AB milletvekillerine karşı yaptırımların kaldırılması talebini reddetti
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin, Avrupa Parlamentosu'nun iki taraf arasındaki ticaret anlaşmasını kurtarmak için Avrupa Birliği (AB) milletvekillerine karşı yaptırımların kaldırılması talebini geri çevirdi.

Çin, Avrupa Parlamentosu'nun iki taraf arasındaki ticaret anlaşmasını kurtarmak için Avrupa Birliği (AB) milletvekillerine karşı yaptırımların kaldırılması talebini geri çevirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cao Lician, yaptığı açıklamada, yaptırımların makul olduğunu ifade ederek AB'nin, Çin'in içişlerine karışmayı derhal durdurması ve çatışmacı yaklaşımı terk etmesi gerektiğini belirtti.

AB'nin uyguladığı yaptırımların, Çin-AB ilişkilerini zora soktuğunu söyleyen Cao, Çin'in istediği şeyin bu olmadığını ve sorumluluğun Çin tarafına ait olmadığını vurguladı.

Cao, anlaşmanın, taraflardan birinin diğerine verdiği bir hediye veya yaptığı iyilikten ziyade her iki tarafa da fayda sağlayan dengeli bir kazan-kazan anlaşması olduğunu yineledi.

Çin'in her zaman iki taraf arasındaki iş birliğini teşvik etmekte samimi davrandığını belirten Cao, Avrupa tarafının Çin ile aynı yönde hareket edeceğini ve daha rasyonel düşünme ile kendi çıkarları doğrultusunda, doğru kararı vereceğini umduğunu söyledi.

AB ile Çin arasında 2014 yılından beri devam eden yatırım anlaşması müzakerelerinde aralık ayında uzlaşı sağlanmıştı. Anlaşma ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha fazla erişebilmesi amaçlanıyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ve AP tarafından onaylanması gerekiyordu.

AB, mart ayında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye ve 1 kuruma yaptırım kararı almıştı. Çin de misillemede bulunarak aralarında 5 AP milletvekilinin de yer aldığı toplam 10 kişi ile AP insan hakları alt komitesinin de yer aldığı 4 kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı.

Brüksel'de dün yapılan AP Genel Kurul oturumunda, Çin'in AB kurumları ve AP milletvekillerine karşı uyguladığı yaptırımlara ilişkin karar tasarısı oylanmıştı.

Çin'in AB'ye yönelik yaptırımlarının kınandığı tasarı, 599 "evet", 30 "hayır" ve 58 "çekimser" oyla kabul edilmişti. Karar tasarısında, Çin'in uyguladığı yaptırımlar nedeniyle üzerinde aralık ayında uzlaşı sağlanan AB-Çin yatırım anlaşmasının AP tarafından onaylanmayacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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