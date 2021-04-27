Çin 9 ticari uyduyu yörüngeye yolladı
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Çin 9 ticari uyduyu yörüngeye yolladı

Çin 9 ticari uyduyu yörüngeye yolladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin uzaktan yer gözlem, veri hizmetleri, test ve diğer işlevleri yerine getirecek 9 ticari uyduyu yörüngeye gönderdi.

Çin uzaktan yer gözlem, veri hizmetleri, test ve diğer işlevleri yerine getirecek 9 ticari uyduyu yörüngeye gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uyduları taşıyan Long March (Uzun Yürüyüş) 6 roketi, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Roketin taşıdığı uydular arasındaki yer gözlem uyduları Çilu-1 ve Çilu-4'un belirlenen yörünge konumlarına yerleştiği bildirildi. Şandong eyaletine ait uyduların, arazi araştırma, kentsel planlama, tarım, ormancılık, enerji, afet yönetimi alanlarında hizmet vermesi planlanıyor.

Roketin diğer yükleri arasında ise farklı Çinli şirketlere ait bir uzaktan algılama uydusu, bir mikro-nano uydu ve bir uzay madenciliği test uydusu olduğu bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 366'ncı görev oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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