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Çin 55,8 milyar dolarla "yeşil tahvil" liderliğini korudu

Çin'in geçen yıl yatırımcılara sunduğu "yeşil tahvil" miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 55,8 milyar dolara ulaştı.

Çin 55,8 milyar dolarla
29.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:37

Çin'in geçen yıl yatırımcılara sunduğu "yeşil tahvil" miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 55,8 milyar dolara ulaştı. Çin, bu rakamla 2019'da da en fazla yeşil tahvil işlemi yapan ülke statüsünü korudu.

İklim Tahvilleri Girişimi, Çin Merkezi Mevduat ve Takas Araştırma Merkezi ortaklığında ve HSBC'nin desteğiyle hazırlanan "Çin'in Yeşil Tahvil Piyasası: 2019" raporuna göre, geçen yıl küresel çapta dolaşıma konulan yeşil tahvillerin miktarı bir önceki yıla göre yüzde 52 artarak 259 milyar dolara ulaştı.

Çin, yatırımcılara sunduğu 55,8 milyar dolar değerindeki yeşil tahville bu alanda liderliğini korurken, Çin'in işleme koyduğu yeşil tahvil miktarı bir önceki yıla göre yüzde 33 artış gösterdi. Çin'deki yeşil tahvillerin yüzde 37'si düşük karbonlu ulaşımda kullanılırken, yüzde 28'i enerji ve 18'i su projeleri için kullanıldı.

Çin'i, yaklaşık 51 milyar dolar değerinde yeşil tahville ABD ve 30 milyar dolar değerinde yeşil tahville Fransa izledi. Almanya yaklaşık 19 milyar dolar yeşil tahvili dolaşıma koyarken, bu rakam Hollanda'da 14 milyar dolar oldu.

İklim Tahvilleri Girişimi Üst Yöneticisi Sean Kidney, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çin'in 2020'lerde yeşil finansman konusunda öncü rol üstlenebilmesini sağlayacak bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Ülke dışında tedavüle giren tahvillerin artması, uluslararası piyasalarla uyumlaştırma süreci, Çin'in iç pazarını uluslararası yatırımcılar için cazip hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Yeşil tahviller, çevre ve iklime katkı sağlayan projelerin finansmanı için kullanılıyor. Dünyada ilk defa 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından yeşil tahvil ihraç edilerek, bu finansal araç kullanılmaya başlandı.

Kaynak: AA

Manşet

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