- Çin 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti
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- Çin 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti

08.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:00

- Çin 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti Çin, 13. Beş Yıllık Plan döneminde 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti.

- Çin 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti

PEKİN - Çin, 13. Beş Yıllık Plan döneminde 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti.

Çin, 5G ağını hızlı bir şekilde inşa etmeye devam ederken, 13. Beş Yıllık Plan döneminde 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti. 5G kullanıcı sayısının artmasıyla Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına göre ağdaki bağlı cihaz sayısı 100 milyonu aştı.

MIIT yetkilisi Li Ying, "Günümüzde Çin'deki 5G uygulamaları, tıbbi tedavi, medya, ulaşım ve daha fazlasını içeren endüstriyel sektörü ve endüstrileri kapsayacak şekilde sürekli olarak zenginleştirilmektedir" dedi.

MIIT Bakan Yardımcısı Liu Liehong ise, "Çin, inşaat yoluyla 5G kullanımını teşvik eden iyi huylu bir model oluşturdu ve böylece bilgi tüketiminin gelişmesini sağladı" diye konuştu.

Çin, 13. Beş Yıllık Plan döneminde ilgili altyapı ağ tesislerini teşvik etme ile inşa etme çabalarının ortasında 5G teknolojisinin araştırma ve geliştirmesini hızlandırmak adına sağlam bir temel oluşturmak için bir dizi önlem getirdi.

- Çin 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti
- Çin 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti
- Çin 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti
- Çin 500 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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