Çin, 5 ABD vatandaşına yaptırım uygulayacağını açıkladı - Haberler
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Çin, 5 ABD vatandaşına yaptırım uygulayacağını açıkladı

Çin, 5 ABD vatandaşına yaptırım uygulayacağını açıkladı
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin, ABD'nin Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 5 ABD vatandaşına yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Çin, ABD'nin Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 5 ABD vatandaşına yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, basın toplantısında yaptığı açıklamada, aralarında eski ticaret bakanının da bulunduğu 5 kişinin Çin ana karasına, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne ve Makao'ya girmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Cao, söz konusu 5 kişinin Çin'deki varlıklarının dondurulacağını, Çin vatandaşları ve kurumlarıyla ticaret yapmasının da yasaklanacağını kaydetti.

Global Times'ın haberine göre de yaptırım uygulanan kişiler arasında eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu (USCC) Başkanı Carolyn Bartholomew yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazinesi geçen hafta Hong Kong Özerklik Yasası kapsamında 5 Çinli yetkiliye yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.

Bu yaptırımları kınayan Cao???????, ABD'nin bu hamlesini "yasa dışı ve geçersiz" olarak nitelendirmişti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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