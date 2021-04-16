Çin, 46 Tayvanlıyı telekomünikasyon dolandırıcılığı suçundan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, 46 Tayvanlıyı telekomünikasyon dolandırıcılığı suçundan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı

Çin, 46 Tayvanlıyı telekomünikasyon dolandırıcılığı suçundan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin, 2016 yılında İspanya'dan telekomünikasyon dolandırıcılığı gerekçesiyle sınır dışı edilen 46 Tayvanlıyı 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.

Bir gram acımadı! Tacizci patronunu paspasın sapıyla böyle dövdü
Bir gram acımadı! Tacizci patronunu paspasın sapıyla böyle dövdü

Çin, 2016 yılında İspanya'dan telekomünikasyon dolandırıcılığı gerekçesiyle sınır dışı edilen 46 Tayvanlıyı 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Pekin Belediye Yüksek Halk Mahkemesi, 2016 yılında İspanya'dan sınır dışı edilen 46 Tayvanlının telekomünikasyon dolandırıcılığı ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

Yargılananlar arasında ana suçlu olduğu ifade edilen 7 kişinin 2016 Ekim-Aralık tarihlerinde Çin anakarasındaki vatandaşları mağdur ettiği gerekçesiyle 10-13 yıl hapsi istendi.

Mahkeme, ana suçlulardan biriyle bağlantılı olduğu belirtilen 28 kişiye de 4 yıl 6 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, telekomünikasyon dolandırıcıları 66 Çinliyi 4,4 milyon yüen (678 bin dolar) dolandırdı.

İspanya'da 2016 yılında 269 Tayvanlı ve Çinli, eylül ayında telefon ve internet dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bu kişiler arasında 200'den fazla Tayvanlı olduğu vurgulanmıştı. Pekin yönetimi, Çin Ana Kıtası'ndaki vatandaşlarından milyonlarca dolar dolandırdıkları gerekçesiyle İspanya hükümetinden şüphelilerin iadesi talebinde bulunmuştu.

Tayvan, Pekin yönetiminin doğrultusunda ülkesinde gözaltına aldığı 200'den fazla Tayvanlıyı Çin'e iade eden İspanya yönetiminin kararından "derin üzüntü" duyulduğunu belirterek, İspanya'yı şiddetle kınadığını bildirmişti.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Pekin hükümeti, adayı uluslararası toplumda yalnızca kendisinin temsil edebileceğini iddia ediyor. İspanya'nın Tayvan ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

2016 yılında Malezya, Kenya, Kamboçya ve Ermenistan da yüzlerce Tayvanlı dolandırıcılık şüphelisini Çin'e iade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin, 46 Tayvanlıyı telekomünikasyon dolandırıcılığı suçundan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 20:21:50. #1.16#

title