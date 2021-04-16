Çin, 46 Tayvanlıyı telekomünikasyon dolandırıcılığı suçundan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı

Çin, 2016 yılında İspanya'dan telekomünikasyon dolandırıcılığı gerekçesiyle sınır dışı edilen 46 Tayvanlıyı 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.

Çin, 2016 yılında İspanya'dan telekomünikasyon dolandırıcılığı gerekçesiyle sınır dışı edilen 46 Tayvanlıyı 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Pekin Belediye Yüksek Halk Mahkemesi, 2016 yılında İspanya'dan sınır dışı edilen 46 Tayvanlının telekomünikasyon dolandırıcılığı ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

Yargılananlar arasında ana suçlu olduğu ifade edilen 7 kişinin 2016 Ekim-Aralık tarihlerinde Çin anakarasındaki vatandaşları mağdur ettiği gerekçesiyle 10-13 yıl hapsi istendi.

Mahkeme, ana suçlulardan biriyle bağlantılı olduğu belirtilen 28 kişiye de 4 yıl 6 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, telekomünikasyon dolandırıcıları 66 Çinliyi 4,4 milyon yüen (678 bin dolar) dolandırdı.

İspanya'da 2016 yılında 269 Tayvanlı ve Çinli, eylül ayında telefon ve internet dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bu kişiler arasında 200'den fazla Tayvanlı olduğu vurgulanmıştı. Pekin yönetimi, Çin Ana Kıtası'ndaki vatandaşlarından milyonlarca dolar dolandırdıkları gerekçesiyle İspanya hükümetinden şüphelilerin iadesi talebinde bulunmuştu.

Tayvan, Pekin yönetiminin doğrultusunda ülkesinde gözaltına aldığı 200'den fazla Tayvanlıyı Çin'e iade eden İspanya yönetiminin kararından "derin üzüntü" duyulduğunu belirterek, İspanya'yı şiddetle kınadığını bildirmişti.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Pekin hükümeti, adayı uluslararası toplumda yalnızca kendisinin temsil edebileceğini iddia ediyor. İspanya'nın Tayvan ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

2016 yılında Malezya, Kenya, Kamboçya ve Ermenistan da yüzlerce Tayvanlı dolandırıcılık şüphelisini Çin'e iade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer