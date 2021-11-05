Çin, 38. Antarktika araştırma seferine başladı - Haberler
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Çin, 38. Antarktika araştırma seferine başladı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin, 38. Antarktika araştırma seferine başladı

Çin'in, 38'inci Antarktika araştırma seferine başladığı bildirildi.

Çin'in, 38'inci Antarktika araştırma seferine başladığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, 154 araştırmacıyı taşıyan Şuelong (Buz Ejderi) buz kıran gemisi Şanghay'dan Antarktika'ya yola çıktı.

Gemi, Çin'in Antarktika'daki Congşan ve Çin Seddi istasyonlarında personel ve ikmal aktarımı yapacak.

Araştırma grubunun, Güney Kutbu'nda hidrolojik, meteorolojik ve çevre araştırmaları ve Antarktika Okyanusu'nda mikroplastik ve sürüklenen atıklarla ilgili gözlemler yapması bekleniyor.

Araştırmacılar Nisan 2022'de Çin'e dönecek.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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