Çin, 3 boyutlu kameraya sahip yeni uydu gönderdi

04.11.2019 11:18

Uydunun verileri, kentsel ve kırsal yapılanma için kullanılacak…

Çin, 3 Kasım Pazar günü uzaya, Gaofen-7 denilen yeni bir yeryüzü gözlem uydusu attı. Çin Ulusal Uzay Dairesi'nin (China National Space Administration - CNSA) açıklamasına göre, Gaofen-7 araştırma ve harita yapımı, kentsel ve kırsal inşa, istatistiksel keşif gibi alanlarda önemli bir rol üstlenecek.

Bir Long March-4B füzesinin taşıdığı Gaofen-7, Kuzey Çin'in Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.22'de atıldı. CNSA, uydunun, metrenin altı ölçekte üç boyutlu inceleme ve harita yapımı için optik iletim sağlayan sivil kullanım amaçlı ilkÇin uydusu olduğunu bildirdi.

Aynı taşıyıcı füze uzaya, biri Sudan için geliştirilmiş olanı da dahil, üç ticari ve bilimsel denet uydusu daha taşıdı. CNSA, Gaofen-7 uydusu ile metre hassasiyetiyle üç boyutlu harita kamera teknolojisinde bir çığır açılma başarısı gösterildiğini; böylece haritalandırma alanında yeryüzü gözleme serisinden istenen en yüksek kartografya/haritalandırma kesinliğinin karşılandığını söyledi.

Uydu yüksek çözünürlüklü optik üç boyutlu gözlem verileri ve yüksek duyarlılıklı lazer yükseklik ölçüm verileri elde edebiliyor ve sivil kullanım amaçlı 1:10.000 ölçekte üç boyutlu harita gerçekleştirebiliyor.

Çin, ilk Gaofen uydusunu 2010 yılında göndermişti, bu uydu serisi sayesinde gezegenimizin bugüne kadar ki en net görüntüsü elde edildi. Nisan 2013'te fırlatılan Gaofen uydusu ise dünyanın bütününü tam dört günde izleyebiliyor.

Kaynak: Bültenler