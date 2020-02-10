Çin: "27 yabancıda korona tespit edildi"

10.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:21

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan 27 yabancıda korona virüsü tespit edildiğini, 2'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Çin'in Wuhan kentinden yayıldığı düşünülen korona virüsü salgınında bilanço yükseliyor. Salgın nedeniyle 909 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsüne ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son bildiride, ülkede bulunan 27 yabancıda korona virüsünün tespit edildiği aktarıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, korona virüsünün tespit edildiği 27 yabancıdan 2'sinin hayatını kaybettiğini söyledi. Shuang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ABD'li bir kişinin 6 Şubat'ta, bir Japonun ise 8 Şubat'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Shuang, 3 korona virüsü hastasının taburcu edildiğini söyledi. - PEKİN

Kaynak: İHA