Çin, 25 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti - Haberler
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Çin, 25 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Çin, 25 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti

Tayvan, Çin'e ait 25 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Tayvan, Çin'e ait 25 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, 25 savaş ve bombardıman uçağıyla ADIZ'yi ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan'ın Çin'e ait uçakların izlenmesi için uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.

Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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