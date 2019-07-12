Çin, 2030'da karbon salımını en alt seviyeye indirecek

11 Temmuz Perşembe günü Başbakan Li Keqiang'ın başkanlığında bir araya gelen ekip, Çin'in enerji tasarrufunu ve emisyon azaltımını desteklemek için alınacak önlemleri tartıştı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Başbakan ve aynı zamanda iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı öncü grubunun da yöneticisi olan Li, ülkenin ekoloji ve çevre alanında dikkat çekici ilerlemelere imza attığını açıkladı.

Li, Çin'in karbondioksid emisyonu yoğunluğunun son yıllarda sürekli düştüğünü, aynı zamanda da tüketilen toplam enerji içinde fosil enerji oranının tedricen azaldığını söyledi.

Ülkenin toplam karbondioksid toplam emisyonlarını doruktan aşağıya doğru indirme ve karbon yoğunluğunu 2030 dolaylarında hızla indirme vaadini gerçekleştirmek için daha fazla çaba göstermeye çağrıda bulundu.

Çin Komünist Partisi Daimi Komitesi Politik Bürosu üyesi ve hem de iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı öncü grubunun da baş yardımcısı olan Başbakan Yardımcısı Han Zheng de toplantıda hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler