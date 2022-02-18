Çin, 2021'de yeniden Almanya'nın en önemli ticaret ortağı oldu

Çin, geçen yıl art arda altıncı kez Almanya'nın en önemli ticaret ortağı oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya ile Çin arasındaki mal ticareti geçen yıl 2020'ye göre yüzde 15,1 artarak 245,5 milyar avroya yükseldi. Böylece Çin, 2021'de art arda altıncı kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı oldu.

Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalat geçen yıl yüzde 20,8 artarak 141,7 milyar avroya yükseldi. Çin, geçen yıl 103,6 milyar avro ile Almanya'nın ABD'den sonra en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu.

Ülkenin en önemli ticaret ortağı sıralamasında Çin'i, 206,1 milyar avro ile Hollanda ve 194,1 milyar avro ile ABD izledi. Geçen yıl Almanya'nın Hollanda ve ABD'ye ticareti sırasıyla yüzde 20,1 ve yüzde 13,4 artış kaydetti.

İngiltere ile mal ticareti ise geçen yıl yüzde 4,6 azalarak 97,4 milyar avroya geriledi. İngiltere, en önemli ticaret ortakları sıralamasında 7. sıradan 10. sıraya geriledi.

Öte yandan, Almanya ile Türkiye arasındaki mal ticareti geçen yıl 39 milyar 673 milyon avro oldu. Türkiye, bu rakamla Almanya'nın en önemli ticaret ortağı sıralamasında 17. sırada yer aldı.

Destatis'ın açıklamasında, "İngiltere için, dış ticaret istatistiklerinin 1950'de tutulmaya başlamasından bu yana Alman ticaret ortaklarının sıralamasındaki en kötü konumdu." ifadesi kullanıldı.

ABD'ye karşı 50 milyar avro ticaret fazlası, Çin'e karşı 38,1 milyar açık

2021'de Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 50 milyar avro ile ABD oldu. ABD'yi, 40 milyar avro ile Fransa ve 33,3 milyar avro ile İngiltere izledi.

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar avrodan 38,1 milyar avroya olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ABD, geçen yıl 122,1 milyar avro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam etti.

Çip tedarik darboğazı kaynaklı üretim sıkıntısına rağmen, araçlar, 2021'de Almanya'nın en önemli ihracat malı olmaya devam etti.

Ülkenin motorlu araçlar ve motorlu araç parçaları ihracatı 2020'ye göre yüzde 11,6 artışla 209,4 milyar avroya yükseldi.

En önemli ihracat malları sıralamasında ikinci olarak makine ihracatı yüzde 10,3 artarak 194,4 milyar avroya ve üçüncü olarak kimyasal ürünler ihracatı da yüzde 21,7 artarak 136,3 milyar avroya ulaştı.