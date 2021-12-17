Çin, 2020 yılı büyüme oranını yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye düşürerek düzeltti

Çin, 2020'de yüzde 2,3 olarak açıklanan yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artışını yüzde 2,2 olarak düzeltti.

Ulusal İstatistik Bürosu, ocak ayında açıkladığı 2020 GSYH rakamını 241,9 milyar yuan (37,98 milyar dolar) azaltarak 101,36 trilyon yuana (15,91 trilyon dolar) indirdi.

Düzeltmenin ardından 2020 yıllık büyüme oranı yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye düşürüldü.

Düzeltmenin yaklaşık yarısı, çok sayıda büyük firmanın borç krizinde olduğu gayrimenkul sektöründen kaynaklandı. Yıl sonu hasılası 112,8 milyar yuan (17,71 milyar dolar) azaltılan sektörün yıllık büyüme oranı yüzde 2,9'dan yüzde 1,3'e düşürüldü.

İnşaat sektöründeki yıl sonu hasılası 55,1 milyar yuan (8,65 milyar dolar) azaltılırken imalat sektörünün hasılası ise 47,4 milyar yuan (7,44 milyar dolar) arttırıldı.

Büro, 2019 yılı büyüme oranını da geçen yılın sonunda yapılan düzeltme ile yüzde 6,1'den yüzde 6'ya düşürmüştü.

Çin hükümeti, ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020'de on yıllar sonra ilk kez yıllık büyüme hedefi açıklamamıştı.

2021'de yüzde 6'nın üzerinde büyüme hedefleniyor

Çin ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3, ikinci çeyreğinde yüzde 7,9, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 4,9 büyümüştü. Büyüme oranının son çeyrekte yüzde 4'ün altına düşmesi bekleniyor.

Hükümet, 2021'de "yüzde 6'nın üzerinde" büyüme hedefi koymuştu. Analistler, yavaşlayan büyüme ivmesi nedeniyle hedefin tutturulabileceğine şüphe ile yaklaşıyor, yıllık büyümenin yüzde 5'lerde kalacağı tahminini yapıyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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