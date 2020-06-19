Çin, 2 Kanada vatandaşını casuslukla suçluyor
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Çin, 2 Kanada vatandaşını casuslukla suçluyor

Çin, Huawei bağlantılı davada gözaltında bulunan 2 Kanada vatandaşını casusluk ile suçluyor.

Çin, 2 Kanada vatandaşını casuslukla suçluyor
19.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:01

Çin, Huawei bağlantılı davada gözaltında bulunan 2 Kanada vatandaşını casusluk ile suçluyor.

Çin, Kanada'nın 1 Aralık 2018 tarihinde Vancouver şehrinde Huawei'nin kurucusunun kızı olan Baş Finans Memuru Meng Wanzhou'yu tutuklamasından kısa bir süre sonra Kanada vatandaşı olan eski Diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor'u "devlet güvenliği" suçlamaları ile gözaltına almıştı. Kanada ise tutuklamaları "keyfi" olarak nitelendirmiş ve 2 Kanadalının serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Çin, ise tutuklamaların Wanzhou'nun tutukluluğuyla ile ilgili olmadığını savunmuştu.

Savcılık, Kovrig ve Spavor'a yapılan suçlamaları bugün açıkladı. Kovrig, Pekin 2. Halk Savcılığı tarafından devlet sırları ve istihbaratını denizaşırı güçler için toplamak, Spavor ise Liaoning eyaletine bağlı Dandong Halk Savcılığı tarafından denizaşırı güçlere devlet sırlarını yasa dışı şekilde sağlamakla suçlandı. Yetkilier, Kovrig ve Spavor'un ömür boyu hapis cezası alabileceklerini dile getirdi.

"GERÇEKLER AÇIK, KANITLAR SAĞLAM VE YETERLİ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, yaptığı açıklamada iddianamelerin "Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 111. maddesini ihlal eden ve özellikle de casusluk ve devlet sırlarıyla ilgili ciddi şartlar bulunuyor. Gerçekler açık, kanıtlar sağlam ve yeterli" dedi.

"2 MİCHAEL'İN EVE GÖNDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in Kovrig ve Spavor'u casusluk ile suçlamasının ardından açıklama yaptı. Trudeau, Çin'in 1 yıldan uzun bir süredir gözaltında tuttuğu 2 Kanada vatandaşını casusluk ile suçlaması nedeni ile hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Başbakan, "Çin hükümeti ile 2 Michael'ın eve gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İki vatandaşımızı da ülkeye getirmek için her şeyin yapıldığından emin olmak için çok çeşitli resmi ve özel önlemler kullandığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Trudeau, Çin'in Kanada vatandaşlarını serbest bırakması için baskı yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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