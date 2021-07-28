Çin, 2. bir nükleer füze silo sahası inşa ediyor
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Çin, 2. bir nükleer füze silo sahası inşa ediyor

Çin, 2. bir nükleer füze silo sahası inşa ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), elde edilen uydu görüntülerinde Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2. bir nükleer füze silo sahası inşa etme çalışmaları yürüttüğünü duyurdu.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), elde edilen uydu görüntülerinde Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2. bir nükleer füze silo sahası inşa etme çalışmaları yürüttüğünü duyurdu.

Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan siyasi gerginliğin üzerine, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'ndan (FAS) gelen Çin'in yeni bir nükleer füze silo alanı inşa ettiği haberi gündem olmasının yanı sıra ABD'li yetkilileri de harekete geçirdi. FAS tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden elde edilen uydu görüntülerde Çin'in "Hami" adında 2. bir nükleer füze silo sahası inşa etme çalışmaları yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi. FAS, "Uydu görüntüleri, Çin'in 2. bir nükleer füze silo sahası inşa ettiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Yumen Nükleer Füze Silo Sahası'nın 380 kilometre kuzeybatısında yer alan Hami Nükleer Füze Silo Sahası'nın, ülkede son 2 ay içinde inşasına başlanılan 2. saha olduğunu belirten FAS, inşa halindeki Hami'nin yaklaşık 110 adet nükleer füze depolama ve fırlatma kapasitesine sahip olabileceğini kaydetti.

Ayrıca FAS tarafından yayınlanan bulgu ve rapor ABD'li yetkilileri de harekete geçirdi. ABD Savunma Bakanlığının stratejik caydırıcılıktan sorumlu bölümü olan ABD Stratejik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, FAS'ın raporuna ilişkin endişeleri dile getirilerek, "Bu, kamunun 2 ay içinde 2. kez dünyanın karşı karşıya olduğu büyüyen tehdit ve onu çevreleyen gizlilik perdesi hakkında baştan beri söylediklerimizi keşfetmesidir" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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