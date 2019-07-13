Çin, 18 Arap ülkesiyle iş birliği anlaşması imzaladı

Bu kapsamda Çin, 4. Çin-Arap ülkeleri Fuarı'nın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Qian Keming, Kuşak ve Yol iş birliğini ilerletmek 18 Arap ülkesiyle Kuşak ve Yol bağlamında ortak iş birliği belgesi imzaladıklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Çin-Arap Devletleri İş Birliği Forumu Büyükelçisi Li Chengwen de Arap ülkeleriyle iş birliği ve diyaloğu artıracak 4 öneride bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı, 12 Temmuz Cuma günü, 18 Arap ülkesiyle Kuşak ve Yol bağlamında ortak iş birliği belgesi imzaladığını açıkladı. Dördüncü Çin-Arap ülkeleri Fuarı sırasında düzenlenen bir basın konferansında konuşan Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Qian Keming, Kuşak ve Yol iş birliğini ilerletme konusundaki Çin-Arap ortak çabaları dikkate değer başarılara ulaştığını açıkladı. Qian, Çin'in Kuşak ve Yol'un ortak inşası yoluyla Arap ülkeleriyle gelişme stratejilerini daha da güçlendireceğini söyledi.

Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ikili ticaret hacmi, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artarak 244,3 milyar dolara ulaştı. Çin firmaları, Arap ülkelerinde 35,6 milyar dolarlık yeni proje sözleşmesi imzalayarak bir önceki yıla oranla bu rakamı yüzde 9 artırdı. Çin şirketlerinin Arap ülkelerine yaptıkları 1,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım enerji, altyapı ve imalat sektörlerini kapsıyor.

Qian, Çin firmalarının ve finans kurumlarının Arap tarafıyla liman, demiryolu inşaatı, elektrik ve telekomünikasyon sektörlerinde iş birliğini derinleştirmeye teşvik edildiğini de belirtti. Sözlerine, taraflar arasında düşük karbonlu enerji, finans ve teknoloji alanlarındaki iş birliğinin desteklenmesi için daha çok çaba harcanması gerektiğini de ekledi.

Dördüncü Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, Kuzeybatı Çin Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Yinchuan kentinde, 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Fuar sınır ötesi e-ticareti altyapıyı ve ayrıca ticaret ve yatırımı da içeren alanlara odaklanarak. Çin ile bu bölgelerdeki Arap ülkeleri arasındaki karşılıklı kazanca dayalı iş birliğini hedefleyecek.

Çin'den iş birliği için dört öneri

Öte yandan Çin-Arap Devletleri İş Birliği Forumu Büyükelçisi Li Chengwen, taraflar arasındaki ilişkinin bölgedeki meydan okumalar ve fırsatlar arasında gelişmeye devam ettiğini söyledi. Çin-Arap iş birliğinin gelişmesi için 4 önerisi ortaya koyan Li, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

İlk olarak taraflar gelişmek için birbirlerinin neye ihtiyacı olduğunu bilmeli ve politik iklim yaratmalı. Taraflar, gelişme siyasetleri, stratejileri ve eylemlerini uyumlu hale getirmeli. İkincisi, taraflar özellikle büyük çapta projeler olmak üzere hem hükümetlerini hem de iş birliğini çeşitli ortaklıklar için harekete geçirmeli. Üçüncü olarak, halklar arasında ikili ve kültürel diyalog ilerletilmeli, hükümet dışı iletişim güçlenmeli. Dördüncü olaraksa iki taraf Çin-Arap İş Birliği Forumu'nun inşasına devam etmeli ve forum Çin-Arap ilişkilerinde daha iyi bir rol oynamalı.

Kaynak: Bültenler