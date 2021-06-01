Çin 16 savaş uçağıyla Malezya hava sahasını ihlal ettiği belirtildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin 16 savaş uçağıyla Malezya hava sahasını ihlal ettiği belirtildi

Çin 16 savaş uçağıyla Malezya hava sahasını ihlal ettiği belirtildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Çin savaş uçaklarının Malezya hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

KUALA Çin savaş uçaklarının Malezya hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Malezya Hava Kuvvetlerinden (RMAF) yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Çin Hava Kuvvetlerine ait 16 uçağın, Malezya hava sahasını ihlal ederken görüntülendiği belirtildi.

Açıklamada, Çin uçaklarının Malezya'nın Borneo Adası'nın deniz yetki alanı üzerine uçuş yapıp Sarawak kıyısına 60 deniz mili yaklaştıktan sonra geri döndüğü kaydedildi.

Söz konusu ihlalin Malezya'nın egemenliği ve uçuş güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bu hareketin aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının ihlali olduğunun altı çizildi.

Olaya ilişkin Çinli yetkililerden açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
Çin, ailelerin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek
Çin, ailelerin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Adnan Menderes Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gervinho Cristiano Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin 16 savaş uçağıyla Malezya hava sahasını ihlal ettiği belirtildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:27:31. #1.14#

title