Çin, 10 kişi hakkında Hong Kong'dan kaçmaya teşebbüs ettikleri suçlamasıyla dava açtı

Çin'de savcılar, muhalefetin siyasi faaliyetlerine yönelik soruşturmalar devam ederken Hong Kong'tan kaçmaya teşebbüs etmekle suçlanan 10 kişi hakkında dava açtı.

Şıncın kentindeki Yantian bölge savcılığı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 10 şüphelinin yasa dışı yollardan sınırı geçmekle 2'sinin de bu kaçışı organize etmekle suçlandığını bildirdi.

Savcılık, kaçmaya teşebbüs eden ve reşit olmayan diğer 2 kişiyle ilgili kararın ise daha sonra verileceğini açıkladı.

Yakınları, şüphelilerin istedikleri avukatla çalışmalarının engellendiğini ve kendilerine yöneltilen suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savundu.

Muhalif grup, Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Hong Kong'dan Tayvan'a kaçmaya çalışırken ağustosta denizde tutuklanmıştı.

Grubun bazı üyelerinin Hong Kong'da 2019'da düzenlenen protestolara katıldığı ifade edilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.?

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.?

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya