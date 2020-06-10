Çimsa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi engellilere umut Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile 2020 yılında da engelli bireylerin hayatına anlamlı ve özenli bir dokunuş yapıyor.

Sabancı'dan aldığı güç ve vizyon doğrultusunda sürdürülebilir ve kalıcı değer yaratan çalışmalar gerçekleştiren Çimsa, özen kültürü ile bu yıl da Engelliler Haftası kapsamında 2015 yılından beri sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.

Engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olmaları konusunda farkındalık yaratma ve her gün karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme hedefiyle altı yıldır projeyi sürdüren Çimsa, 9 Haziran 2020 günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören ile ihtiyaç sahibi engelli bireylere akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etti.

2020 yılı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine altı yılda toplam 241 adet akülü tekerlekli sandalye teslim eden Çimsa, çevreyi ve insanı temel alan, bireysel ve toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan projeler yürütürken sosyal sorumluluk çalışmalarının etki alanını genişleterek yarattığı faydayı daha geniş kitlelere de ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler