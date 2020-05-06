Çimsa'dan ilk çeyrekte 412 MTL net satış geliri

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, çimento sektörünün global bir oyuncusu olarak 2020 yılının ilk çeyreğine ait net satış gelirini 412 milyon TL, esas faaliyet karını ise 38 milyon TL olarak açıkladı.

Kültürel bir dönüşüm yaşıyoruz

2020 yılına kültürel bir dönüşümle girdiklerini belirlen Çimsa CEO'su Ülkü Özcan, "Kültürel dönüşüm başarılı bir kurum kültürü yaratmak ve rekabet avantajı için çok önemlidir. Çimsa olarak, 2020 hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflere ulaşmada bizi destekleyecek kurum kültürümüzü şirket içinde paylaşarak herkesin aynı hedefler doğrultusunda çalışması için süreçlerimizi başlattık. Çimsa bu dönüşüm ile birlikte iş süreçlerine sürdürebilirliği de entegre etmeye devam ederek güçlü finansal yapısını korumaya devam etmiştir. Bu doğrultuda, gri çimentoda yeni pazar arayışları, beyaz çimentoda stratejik iş birlikleri, güçlü nakit yönetimi ve dijital dönüşüm projeleri ile de çimento sektöründeki varlığımızı güçlendireceğiz" dedi.

Çimento sektörünün ihracat gelirini artırmaya devam edeceğiz

Türkiye çimento sektörünün yenilikçi şirketi olan Çimsa, 2020 yılında daralan iç piyasanın etkilerini ihracat kanalları ile telafi ederek global oyuncu kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Çimsa CEO'su Ülkü Özcan, 2020 yılının ilk çeyreğinde geçen seneye oranla yüzde 22 artış sağlayarak 411,6 milyon TL'lik ciro elde ettiklerini sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: "Çimsa olarak beyaz çimento ve özel ürünler alanında Türkiye'nin ihracat liderleri arasında yer alıyoruz. İhracat alanındaki performansımızı geliştirmeye devam ettik ve 306 milyon TL'lik tutarında ihracat rakamına ulaştık. Çimsa'nın 2020 yılının ilk çeyreğinde konsolide yurtiçi ve yurtdışı toplam satış tonajı geçen seneye oranla yüzde 24 arttı. Şirketimiz küresel ve ulusal piyasalarda edindiği uzun yıllara dayalı deneyimi ve sektörü yönlendiren AR-GE çalışmaları ile büyürken bu yılki bir diğer hedefimiz ise katma değerli ürünlerimiz ve lojistik yetkinliğimizle ihracat alanındaki çalışmalarımızı artırarak ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı da yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler