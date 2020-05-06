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Çimsa'dan ilk çeyrekte 412 milyon net satış geliri

Çimsa'dan ilk çeyrekte 412 milyon net satış geliri
06.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:22

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, bu yılın ilk çeyreğine ait net satış gelirini 412 milyon lira, esas faaliyet karını ise 38 milyon lira olarak açıkladı.

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, bu yılın ilk çeyreğine ait net satış gelirini 412 milyon lira, esas faaliyet karını ise 38 milyon lira olarak açıkladı.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye çimento sektörünün yenilikçi şirketi olan Çimsa, bu yıl daralan iç piyasanın etkilerini ihracat kanalları ile telafi ederek global oyuncu kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Çimsa, bu yılın ilk çeyreğine ait net satış gelirini 412 milyon lira, esas faaliyet karını ise 38 milyon lira olarak açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, bu yıla kültürel bir dönüşümle girdiklerini belirterek, kültürel dönüşümün, başarılı bir kurum kültürü yaratmak ve rekabet avantajı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Özcan, "2020 hedeflerimizi belirledik ve bunlara ulaşmada bizi destekleyecek kurum kültürümüzü şirket içinde paylaşarak herkesin bu doğrultuda çalışması için süreçlerimizi başlattık. Çimsa, bu dönüşümle birlikte iş süreçlerine sürdürebilirliği de entegre etmeye devam ederek güçlü finansal yapısını korumaya devam etmiştir. Bu doğrultuda, gri çimentoda yeni pazar arayışları, beyaz çimentoda stratejik iş birlikleri, güçlü nakit yönetimi ve dijital dönüşüm projeleri ile de çimento sektöründeki varlığımızı güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 22 artış sağlayarak 411,6 milyon liralık ciro elde ettiklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Çimsa olarak beyaz çimento ve özel ürünler alanında Türkiye'nin ihracat liderleri arasında yer alıyoruz. İhracat alanındaki performansımızı geliştirmeye devam ettik ve 306 milyon lira tutarında ihracat rakamına ulaştık. Çimsa'nın 2020 yılının ilk çeyreğinde konsolide yurt içi ve yurt dışı toplam satış tonajı geçen seneye oranla yüzde 24 arttı. Şirketimiz, küresel ve ulusal piyasalarda edindiği uzun yıllara dayalı deneyimi ve sektörü yönlendiren Ar-Ge çalışmaları ile büyürken, bu yılki bir diğer hedefimiz ise katma değerli ürünlerimiz ve lojistik yetkinliğimizle ihracat alanındaki çalışmalarımızı artırarak ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı da yukarılara taşıyacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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