Çimsa, Avrupa'nın En Teknolojik Beyaz Çimento Fabrikası

Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, İspanya'daki beyaz çimento fabrikası Bunol'u 180 milyon dolar bedelle satın alınması konusunda anlaşmaya vararak satın alım sözleşmesi imzaladı. Gerçekleşen satın alma ile birlikte Çimsa, Türkiye'nin ihracat gelirlerine sağlayacağı katkıyı da çok daha iyi noktalara taşıyacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, beyaz çimentoda dünya lideri olarak dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden İspanya'nın Valensiya şehrindeki Bunol Fabrikası'nın yaklaşık 180 milyon dolara satın almak için anlaşmayı imzaladı.

Bunol Fabrikası'nın imza sürecini tamamlayarak bir dünya lideri haline geldiklerini belirten Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka: "Sabancı olarak bugün, Türkiye'deki liderlik pozisyonumuzu uluslararası boyuta taşıdık. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, işlerimizi dünya standartlarında yöneterek, tecrübe ve birikimlerimizle küresel liderlik hedefliyoruz. Global liderliğimizi güçlendirmek amacıyla da önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmak üzere de çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Neslin Sabancı'sından aldığımız güç ve vizyon doğrultusunda yeni coğrafyalarda var olmak kritik önceliklerimiz arasında yer alıyordu. 50 yıla yakın süredir var olduğumuz çimento sektöründe, her zaman sürdürülebilir büyüme hedefi ile çalıştık. 21 Mart tarihinde Çimsa'yı uluslararası arenada güçlendirmek büyük bir adım atarak İspanya Bunol Fabrikası'nı satın almak için süreçlerimizi başlatmıştık. Bugün, imza süreçlerimizi tamamlamış olarak Çimsa'yı dünyanın bir numaralı beyaz çimento üreticisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Çimsa, Bunol Fabrikası'nın üretim ve dağıtım ağına katılması ile birlikte, daha geniş bir coğrafyada söz sahibi olarak Avrupa'nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir ihracat ağı oluşturacak. Yatırım ile üretim kapasitesinde %40 artış sağlayacak olan Çimsa, küresel beyaz çimento ticaretinde dünyanın en büyüğü konumuna yükselecek.

Çimsa Bunol Beyaz Çimento Fabrikası'nın satın alma süreçlerinde ise EDNAM Capital, Clifford Chance ve BCG sırasıyla finansal, hukuk ve stratejik danışmanları olarak görev aldı.

Kaynak: Bültenler