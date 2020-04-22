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Birleşmiş Milletler, Sabancı Holding, Çimsa, Ekonomi

Çimsa, 2019 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı'na uyumlu olarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu'nda, 2019 yılında ulaşılan hedeflerini, yatırım faaliyetlerini, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini paydaşlarına duyurdu.

22.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:14
Çimsa, 2019 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı'na uyumlu olarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu'nda, 2019 yılında ulaşılan hedeflerini, yatırım faaliyetlerini, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini paydaşlarına duyurdu.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, iş süreçlerinin merkezine sürdürülebilirlik, dönüşüm ve özen kültürünü koyarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Çimsa, raporda, Türkiye ekonomisi ve paydaşları için ürettiği değeri özetlerken, iş planlarını ve geleceğe dair hedeflerini de duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, "Çimsa olarak 2019 yılında kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi, verimliliği ve karlılığı ivmeleyecek önemli atılımları hayata geçirdik. 2019 yılına damgasını vuran önemli gelişmemiz İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Bunol Fabrikası'nın satın alma sözleşmesinin imzalanması oldu. 2019 yılının bir diğer değerli kazanımı ise Çimsa Americas'ın yatırım sürecinin tamamlanması ve ticari faaliyete başlaması oldu. Çimsa, bu yatırım ile önemli bir pazar olan Amerika'daki varlığını daha da güçlendirecek bir adım attı." ifadelerini kullandı.

Çimsa'nın UN Global Compact'ın aktif bir katılımcısı ve Türkiye Ağı'nın üyesi olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Benimsemiş olduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımız, müşterilerimizin yanı sıra üyesi olduğumuz topluma, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getirmemize olanak sağlıyor. Çimsa, sürdürülebilirlik ajandasını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı içselleştirecek şekilde güncelledi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla da 2030'da tamamlanacak bir yol haritası sunuyor. Biz de Çimsa olarak 'toplumsal cinsiyet eşitliği', 'insana yakışır iş ve ekonomik büyüme', 'sanayi, yenilikçilik ve altyapı', 'sürdürülebilir şehirler ve topluluklar', 'sorumlu üretim ve tüketim' ve 'iklim eylemi' olmak üzere 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı destekliyoruz."

"Türkiye çimento sektörü, dünya sıralamalarında ilk sıralardaki yerini koruyor"

Ülkü Özcan, Çimsa'nın yarım asra yaklaşan deneyimi, geniş ürün yelpazesi, yenilikçi iş anlayışı ile yarınlara emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Şirketimiz, insana ve çevreye saygılı yaklaşımı ile 2019 yılında kurumsal değerlerini ve stratejik temellerini yeniden belirlemiştir. 'İnsan odaklılık' değerimizden ilham alarak Çimsa Cares kültürel dönüşüm programımızı başlattık. Özen kültürümüz; müşteri, insan kaynağı, tedarikçi ve hissedarların beklentilerinin etik, şeffaf, dengeli ve adil bir yaklaşımla ele alınıp cevaplanmasını ve sürdürülebilirliğin tüm çalışmalarda temel bir odak olarak gözetilmesini hedefledik. Bu hedefle de 'Çağının Çağdaşı Çimsa' olma yolunda geleceğe özenle bir adım daha attık." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık 100 milyon ton seviyesinde çimento üretim kapasitesine sahip olan Türkiye'nin, dünyanın önde gelen çimento üreticileri arasında yer aldığını vurgulayan Özcan, "54 fabrika ve 22 öğütme tesisinin bulunduğu ülkemiz, 2019 yılında 23 milyon ton çimento ve klinker ihracatı ile tarihi bir rekora imza atmıştır. İhracattaki bu güçlü performansa karşılık iç piyasadaki daralma 2019 yılında da devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

2020 ve sonrasında küresel ve ulusal ölçekte fırsatların ve risklerin eş zamanlı ve dinamik bir süreçte karşılarına çıkmaya devam edeceğini aktaran Özcan, dijital çağa ayak uyduran, teknolojiyi tüm süreçlerde en verimli şekilde kullanan ve insanı her zaman merkezine alan firmaların kazanacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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