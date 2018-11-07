Çimsa, 2018 Yılının İlk 9 Aylık Cirosunu Açıkladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile paylaşılan finansal verilere göre Çimsa'nın 9 aylık cirosu 1.305.193.980 TL; net karı ise 216.670.076 TL olarak gerçekleşti.

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, "Yurt içi ve yurt dışında güçlü yapılanmamız, üstün nitelikte yüksek katma değerli ürün geliştirme kapasitemiz ve inovasyondaki yetkinliğimiz neticesinde Türkiye'nin uluslararası çimento üreticisi kimliğimizi her geçen gün sağlamlaştırıyoruz. Özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlığımız ve geniş lojistik yapılanmamız ile Türkiye'nin ihracat liderleri arasında yer alıyor, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli bir marka olarak, şirketimizin yanı sıra sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak en önem verdiğimiz konuların başında geliyor.

Günümüzde sürdürülebilir, karlı başarı elde etmenin yegâne koşulunun dijital teknolojilere yatırım yapmak olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda Yeni Neslin Sabancı'sından aldığımız güç ve vizyon doğrultusunda çalışmalar yürütüyor, dijital dönüşümü tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Geliştirdiğimiz dijital stratejimiz ile verimliliğe, akıllı fabrika sistemleri ve veri analitiği gibi Endüstri 4.0 projelerine her zamankinden fazla odaklanarak Çimsa'yı "geleceğin çimento şirketi" olarak konumlandırıyoruz" dedi.

Özcan, "Bu çalışmalarımız neticesinde, son olarak Ekim ayında Platin Global 100 Endeksi'ne göre 'İnşaat' kategorisinin en başarılı şirketi ödülüne layık görüldük. Endüstri 4.0 temasıyla gerçekleşen törende 'inşaat sektörü lideri' ödülünü aldık. Bu ödül, tüm çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmaların ve dinamik portföy yönetimi anlayışını esas alan stratejik adımlarımızın somut sonuçlarından sadece birisidir" şeklinde konuştu.