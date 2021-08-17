Cimri, Açık Hava Yaz Oyunları'nda sanatseverlerle buluşacak
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Cimri, Açık Hava Yaz Oyunları'nda sanatseverlerle buluşacak

Cimri, Açık Hava Yaz Oyunları'nda sanatseverlerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları (DT), Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında, bu hafta Ankara'da dünya klasiği Cimri'yi sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları (DT), Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında, bu hafta Ankara'da dünya klasiği Cimri'yi sahneleyecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje, 3 Haziran Perşembe günü perdelerini açmış ve Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Bu hafta, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Cimri" Macunköy Yerleşkesi'nde perdelerini açacak.

Jean-Baptiste Poquelin Moliere'in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyun, mal varlığını herkesten esirgeyen ama sempatik tarafı da bulunan bir karakter olan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un canlandırdığı Harpagon'un yaşadıklarını anlatıyor.

Dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Funda Karasaç'a müzikleri Kemal Günüç'e ve ışık tasarımı Osman Uzgören'e ait oyun 19, 20 ve 21 Ağustos'ta saat 21.00'de Macunköy Yerleşkesi'nde açık havada izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosunun ardından Bursa Devlet Tiyatrosu da 26, 27 ve 28 Ağustos'ta "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Açık Hava Yaz Oyunları, eylülün son haftasına kadar birçok eseri sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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