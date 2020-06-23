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Cimnastikte yeni normalleşme süreci, çevrim içi toplantıda değerlendirildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yönetim kurulu ve teknik heyet ile düzenlediği çevrim içi toplantıda yeni normalleşme sürecini değerlendirdi.

Cimnastikte yeni normalleşme süreci, çevrim içi toplantıda değerlendirildi
23.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:33

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yönetim kurulu ve teknik heyet ile düzenlediği çevrim içi toplantıda yeni normalleşme sürecini değerlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, normalleşme sürecinin başlamasıyla izlenecek yöntemin, sporcuların mental olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmaları için verilen desteğin ve mevcut çalışmaların görüşüldüğü ifade edildi.

Ulusal ve uluslararası faaliyetlerin ve milli takımların son durumlarının ele alındığı toplantıda, yıl sonunda düzenlenecek, olimpiyat kotası niteliği taşıyan Avrupa Şampiyonaları'nın hazırlık süreçlerini aktaran teknik heyetin, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kısa ve uzun dönem hedefler hakkında bilgi verdiği de aktarıldı.

Ayrıca, sporcuların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Çelen'in, sporcuların eskisinden daha iyi olacaklarına inandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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