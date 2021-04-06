Cimnastikte Serbest Parkur Yarışması çevrim içi yapılacak
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Cimnastikte Serbest Parkur Yarışması çevrim içi yapılacak

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Cimnastikte Serbest Parkur Yarışması çevrim içi yapılacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Serbest Parkur Yarışması'nın çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Serbest Parkur Yarışması'nın çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkek sporcular, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak yarışmaya serbest parkur videoları ile katılabilecek.

15-25 Nisan tarihlerinde yarışmacıların federasyona göndereceği videolar, teknik, hakem kurulu ve hakemler tarafından değerlendirilecek.

Yarışmanın sonuçları 2 Mayıs Pazar günü açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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