Cimnastikte Parkur Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek
02.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:42
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Parkur Aday Hakem Kursu'nun çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Parkur Aday Hakem Kursu'nun çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, 4-6 Şubat tarihlerinde "Zoom" uygulaması üzerinden, eğitmen Hakan Akdoğan tarafından verilecek.
Kursa başvurular federasyonun internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er