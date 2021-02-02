Cimnastikte Parkur Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek
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Cimnastikte Parkur Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek

02.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:42
Cimnastikte Parkur Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Parkur Aday Hakem Kursu'nun çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Parkur Aday Hakem Kursu'nun çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, 4-6 Şubat tarihlerinde "Zoom" uygulaması üzerinden, eğitmen Hakan Akdoğan tarafından verilecek.

Kursa başvurular federasyonun internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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