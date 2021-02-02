Cimnastikte Parkur Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Parkur Aday Hakem Kursu'nun çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, 4-6 Şubat tarihlerinde "Zoom" uygulaması üzerinden, eğitmen Hakan Akdoğan tarafından verilecek.

Kursa başvurular federasyonun internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er