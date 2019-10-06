Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

06.10.2019 00:04
Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği kaydedildi.

Nazlı Savranbaşı, cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk sporcu oldu.

Kaynak: AA
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