Cimnastikte İbrahim Çokak ve Adem Asil olimpiyatı madalyasız tamamladı
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Cimnastikte İbrahim Çokak ve Adem Asil olimpiyatı madalyasız tamamladı

Cimnastikte İbrahim Çokak ve Adem Asil olimpiyatı madalyasız tamamladı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular halka ve atlama masasında alet finallerinde yarıştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular halka ve atlama masasında alet finallerinde yarıştı. Olimpiyatlarda Türk cimnastik tarihinin ilk alet finallerinde bir beşincilik, bir altıncılık ve iki yedincilik elde ettik. 

İBRAHİM ÇOLAK 5'İNCİ OLDU Halka aletinde yarışan milli sporcular İbrahim Çolak 14.866 puanla beşinci oldu. Adem Asil ise 14.600 puanla yedinci oldu.Atlama masasında Adem Asil ilk atlayışında 15.266 puanla finalin en yüksek puanını alsa da ikinci atlayışında 13.633 aldı ve 14.449 puanla altıncı oldu. Ahmet Önder atlama masası finalini 14.066 puanla yedinci sırada tamamladı.

Yarın yapılacak paralel bar finalinde milli atlet Ferhat Arıcan TSİ 11.00'de mücadele edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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