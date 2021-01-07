Cimnastikte hakem ve antrenör vize seminerleri çevrim içi yapılacak
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Cimnastikte hakem ve antrenör vize seminerleri çevrim içi yapılacak

07.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:34
Cimnastikte hakem ve antrenör vize seminerleri çevrim içi yapılacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu, antrenör ve hakem vize seminerlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, antrenör ve hakem vize seminerlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı seminer programı, artistik, ritmik, trampolin ve aerobik branşı hakem ve antrenörlerin katılımıyla, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler göz önünde bulundurularak, 21 Ocak-7 Şubat tarihlerinde "Zoom" uygulaması üzerinden yapılacak.

Seminere kayıt başvuruları, 15 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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