Cimnastikte 4 sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda

17.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:28

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası'nda 10 ilden 155 sporcu Antalya'da mücadele etti. Turnuva hakkında bilgi veren Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, "Cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 sporcuyla katılmayı garantiledik. Ritmik ve trambolin branşlarında da ümitliyiz" dedi.

Antalya'da, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda başladı. Müsabakalarda, 10 ilden 155 sporcu mücadele etti. Müsabakalar bugün yapılacak final töreniyle sona erecek. Turnuvada dereceye giren cimnastikçilerin kazanacağı puan, milli takım seçmelerinde önemli rol oynuyor.

RECEP ŞAHİN: 10 İLDEN 155 SPORCU MÜCADELE ETTİCimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, müsabakaların federasyon tarafından 2019 yılında düzenlenen son turnuva özelliği taşıdığını anlattı.Turnuvaya katılan sporcuların katılım sayısına dikkat çeken Şahin, "9-11 yaş grubunun finallerindeyiz. 10 ilimizden 155 sporcu yarıştı. Dün ip veya top olmak üzere bir aletle yarıştılar. Bugün ise ikinci aletle yarışıyorlar. Son yıllarda iyi dereceler elde ettik. Sonucu milli takımlara yansıyan yarışmalar oluyor. Her yarışmamızdan sonra puanlar değerlendiriliyor. Göze çarpan çocuklar mutlaka olimpik proje dahilinde aldığı puanlara göre değerlendirmeye katılıyor. Ayrıca teknik kurulumuz sporcularımızı her aşamada takip ediyor" diye konuştu."ÇOCUKLARI 3-6 YAŞ ARASI CİMNASTİĞE GÖNDERİN"2012'de bir sporcuyla, 2016 ise iki sporcuyla olimpiyatlara katıldıklarını anlatan Şahin, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 sporcuyla katılmayı garantiledik. Ritmik ve trambolin branşlarında da ümitliyiz. Elemelerden sonra sayımızın artacağını düşünüyorum. Şu ana kadar 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sadece katılmak değil, orada ülkemize madalya getirme iddiasında çalışan federasyonuz. Çocuklarımızın 3-6 yaş aralarında mutlaka cimnastiğe yönlendirilmesi gerekiyor. Sonra vücudunu tanıyarak istediği branşa yönelebilir. Bu kişilerin temel kavramları öğrenerek, ihtisasını tamamlayarak gelmiş olması bizler için branşın doğru yönlendirilmesine sebep oluyor. Cimnastik branşında bu sene çok umutlu ve mutluyuz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarışmaya katılan çocuklardan görüntüAilelerinden görüntüHakemlerden görüntü

Recep Şahin ile röportaj

Kaynak: DHA