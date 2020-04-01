Cimnastikçi baba-oğuldan "Spor eve sığar" mesajı
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Afyon, Kültür Sanat

Cimnastikçi baba-oğuldan "Spor eve sığar" mesajı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 gündür evden çıkmayan sporcu baba-oğul; yatak, yorgan, minder ve yastıklar aracılığıyla cimnastik yaparak sosyal medya üzerinden "Spor eve sığar." mesajı verdi.

01.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:34
Cimnastikçi baba-oğuldan

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 gündür evden çıkmayan sporcu baba-oğul; yatak, yorgan, minder ve yastıklar aracılığıyla cimnastik yaparak sosyal medya üzerinden "Spor eve sığar." mesajı verdi.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Bora Yiğit ve oğlu 7 yaşındaki Ahmet Yiğit, cimnastiğe ilgi duyuyor.

Girdiği bazı yarışmalarda minikler kategorilerinde birincilikleri olan minik Ahmet'e özel kurslar aldıran Bora Yiğit, koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyarak ailesiyle 15 gündür dışarı çıkmıyor.

TRT EBA TV üzerinden derslerini takip eden Ahmet, kalan zamanını babası ile evdeki yatak, yorgan, minder ve yastıkları yere sererek müzik eşliğinde cimnastik yaparak değerlendiriyor.

Sosyal medya aracılığıyla keyifli cimnastik görüntülerini paylaşan Yiğit ailesi, sporun nasıl eve sığacağını gösteriyor.

Bora Yiğit, yaptığı açıklamada, birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin Kovid-19 salgınından kurtulmak için çabaladığını hatırlattı.

Devletin salgın dolayısıyla bütün imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Biz de devletimizin açıklamalarına uyarak evde kalıyoruz. Bu sürede evlerimizde kaldığımız için hep birlikte sıkıcı zamanlar geçiriyoruz. Oğlumla birlikte evimizde zamanımızı cimnastik yaparak değerlendiriyoruz. Herkes de moral motivasyon olması için ve vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için evlerinde spor yapsın. Biz de oğlumla beraber tekrar 'Evde kal, spor eve sığar Türkiye.' diyoruz."

Kaynak: AA

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