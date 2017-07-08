Cimnastik: Uluslararası Trampolin Turnuvası

Portekiz'de devam eden Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası'nda Türkiye, 12-14 yaş kategorisinde altın madalya aldı.



Türkiye Cimnastik Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Portekiz'in Santarem kentinde devam eden turnuvada 12-14 yaş kategorisinde milli takımın altın madalyaya uzandığı duyuruldu.



Yarın 15-17 yaş kategorisinde yarışacak milliler, 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.