Cimnastik Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarışacak
Artistik Cimnastik Milli Takımı, 20-23 Şubat'ta Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda yarışacak.
Artistik Cimnastik Milli Takımı, 20-23 Şubat'ta Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda yarışacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen kupaya 5 milli sporcu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi, Ümit Şamiloğlu, Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Hamza Şamil Yılmaz temsil edecek.