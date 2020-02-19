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Cimnastik Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarışacak

Artistik Cimnastik Milli Takımı, 20-23 Şubat'ta Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda yarışacak.

19.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:38
Cimnastik Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarışacak

Artistik Cimnastik Milli Takımı, 20-23 Şubat'ta 'nın Melbourne kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda yarışacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen kupaya 5 milli sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, Ümit Şamiloğlu, Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Hamza Şamil Yılmaz temsil edecek.

Kaynak: AA
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