Cimnastik kursu minik sporcular tarafından yoğun ilgi görüyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları 14 branşta devam ediyor.

Bilecik Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları 14 branşta devam ediyor.

Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, bireysel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulları yoğun ilgi görüyor. Yaz spor okulları kapsamında 290 öğrenci ile başlayan cimnastik kursu, hafta içi 5 gün ve 21 grup halinde Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Cimnastik Salonu'nda yapılıyor. Özellikle çocukların bedensel gelişimleri için son derece önemli olan cimnastik kursu sayesinde çocuklar, kas kemik yapılarını kuvvetlendiriyor, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor, duruş bozukluklarının önüne geçiyor. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı