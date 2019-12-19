Cimnastik Kurslarımıza İlgi Artıyor

19.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:00

Çocuklarının sporla iç içe olmasını isteyen aileler tarafından cimnastik kurslarımıza ilgi ve talep günden güne büyümeye devam ediyor.

Tüm spor dallarının temeli olarak kabul edilen cimnastik, Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz bünyesinde açılan kurslarda her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşıyor. 19 Mayıs Cimnastik Salonu'nda Cumartesi ve Pazar günleri saat 11.00'de gerçekleşen cimnastik kursları ile çocukların temel motorik özellikleri gelişiyor. Profesyonel eğitmenlerimizden planlı bir şekilde kursları alan çocukların denge, kuvvet, esneklik, algıda seçicilik ve refleks gibi özellikleri oldukça hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Sporla iç içe büyüyen çocuklar yetiştirmek isteyen aileler, kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Siz de deneyimli eğitmenler eşliğinde çocuğunuzun sporla iç içe büyümesini istiyorsanız, kurslarımıza kayıt yaptırabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler