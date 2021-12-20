Cimnastik: Kahire Gençler Uluslararası Turnuvası

Milli cimnastikçiler, Mısır'da düzenlenen Kahire Gençler Uluslararası Turnuvası'nda (Egyptian Pharos Cup) 5 madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre final müsabakalarında halka aletinde Altan Doğan altın, yer aletinde Mert Efe Kılıçer gümüş, Volkan Arda Hamarat bronz, paralel ve barfiks aletinde Ahmet Burak Ekici bronz madalya kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Haberi Kaydet