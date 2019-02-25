Cimnastik Grup Şampiyonları Belli Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakaları sona erdi.

Yeni Mahalle Cimnastik Salonunda 23-24Şubat tarihleri arsında yapılan ve 2 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakalarına Adıyaman, Siirt, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa'dan 6 kız ve 5 erkek takımından 150 sporcunun katıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların renkli gösterileriyle harika bir müsabakanın başarıyla sona erdiğini söyledi.

Adıyaman'da düzenlenen her organizasyonda yüzlerce sporcuyu misafir ettiklerine dikkat çeken Müdür Keleş, "Çocukların gelişimi ve gelecekte seçecekleri branş için cimnastik önemli bir alt yapı hazırlıyor. İlimizde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcularımız 23-24 Mart tarihleri arasında Malatya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Ben tüm sporcularımızı ve takımlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakaları sonrasında dereceye giren takım sıralaması ise şöyle:

"Kız takımı: 1.Şanlıurfa, 2. Gaziantep, 3. Diyarbakır, 4.Adıyaman, 5.Siirt, 6.Kilis,

Erkek takımı: 1.Gaziantep, 2.Adıyaman, 3. Diyarbakır, 4. Şanlıurfa, 5.Kilis. Katılım gösteren illere ve takımlara madalyalarını Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından verildi." - ADIYAMAN

Kaynak: İHA