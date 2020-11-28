Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: "Dünya, Türk cimnastiğini konuşuyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: "Dünya, Türk cimnastiğini konuşuyor"

28.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:52
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen:

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Dünya ve Avrupa, Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Dünya ve Avrupa, Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor." dedi.

Suat Çelen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın, üç çember + iki labut aletinde 31.150 puanla şampiyon olmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ritmik cimnastik gibi finale kalmanın "hayal" gibi görüldüğü bir branşta altın madalya alarak çok umutlandıklarını ifade eden Çelen, "Çok mutluyuz, ritmik cimnastikçilerimiz bugün Ukrayna'da Avrupa şampiyonu oldu. Kızlarımıza inancımız tamdı. Emeği geçen antrenörlerimize, teknik kadromuza özellikle de sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı

Bulgaristan'da 2021 yılının haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası mücadelesini "daha güçlü şekilde" vereceklerini dile getiren Çelen, "Burada olimpiyat kotasını Dünya Şampiyonası'nda almayı başaran ülkeleri geride bırakmak bizleri çok mutlu etti. İsrail, Azerbaycan, Ukrayna olimpiyatlara kota aldı ve biz bu ülkeleri geride bıraktık. Dünya ve Avrupa Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor." ifadelerini kullandı.

"Güzel sonuçlar alıyoruz"

Suat Çelen, elde edilen başarılarla federasyon bünyesinde yer alan branşların çeşitliliğini Türkiye'ye göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Artistik cimnastik ve aerobik cimnastikte gelen başarıların ardından ritmik cimnastik ve trampolin cimnastikte de güzel sonuçlar alındığını ifade eden Çelen, "Federasyon çatımıza en son eklenmiş parkur branşı da dahil Türk cimnastiğinin hedefi bütün müsabık branşlarda, katıldığımız her şampiyonada madalyalar kazanmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun arayarak tebrik ettiğini belirten Çelen, "Kendilerine minnettarız. 'Bu çocuklar bugünlerimiz, yarınlarımız' dediler. Biz çok mutlu olduk, destek ve inançlarından dolayı bize güvenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Başarının cimnastik ailesine ait olduğuna vurgu yapan Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son sekiz yılda 1000 lisanslı sporcudan, 100.000 lisanslı sporcuya ulaşmamızın ve tabana yayılmamızın gelecekte ne kadar büyük başarılar getireceğinin sinyallerini tüm dünyaya vermeye başladık. Bu başarı cimnastik ailesi olarak hepimizin. Yönetim kurulumuz, teknokratlarımız, hepimiz inanarak başardık. İnşallah Türk cimnastiği çok daha iyi yerlere gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

İlgili Haberler

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Artistik Cimnastik Milli Takımı kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı kampa girdi
Artistik cimnastikte millilerin tek hedefi madalya
Artistik cimnastikte millilerin tek hedefi madalya

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Cansu Dere Bülent Ersoy Eser Yenenler
Spor Falcao Erol Bulut Deniz Türüç Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ölü Kaza İsrail Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: "Dünya, Türk cimnastiğini konuşuyor" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 22:53:57. #1.15#
title