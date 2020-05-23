Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'den bayram mesajı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelen, mesajında, "Sevgimizin, saygımızın, dostlarımız ve komşularımızla olan bağımızın arttığı, adetlerimizin yaşandığı bayramlar hepimiz için birleştirici olmuştur. Belki bu yıl biraz buruk olsa da inanıyorum ki bu günler en kısa zamanda geçecek ve bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı bu özel günleri yine istediğimiz gibi kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bayramların çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Çelen, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı bir bayram geçirmenizi diliyorum." dedi.

Kaynak: AA