Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, yeni atanan il temsilcileriyle toplantı yaptı
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, atamalarının ardından göreve başlayan yeni il temsilcileriyle toplantı yaptı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, atamalarının ardından göreve başlayan yeni il temsilcileriyle toplantı yaptı.
Federasyondan yapılan açıklamada, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, sezona ilişkin değerlendirmeler ve planlamaların görüşüldüğü belirtildi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor