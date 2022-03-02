Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, yeni atanan il temsilcileriyle toplantı yaptı - Haberler

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Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, yeni atanan il temsilcileriyle toplantı yaptı

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, yeni atanan il temsilcileriyle toplantı yaptı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, atamalarının ardından göreve başlayan yeni il temsilcileriyle toplantı yaptı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, atamalarının ardından göreve başlayan yeni il temsilcileriyle toplantı yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, sezona ilişkin değerlendirmeler ve planlamaların görüşüldüğü belirtildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Suat Çelen, Cimnastik, Türkiye, Spor, Haberler

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