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Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Bağcı, Avrupa Cimnastik Birliği bayrağını devraldı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Bağcı, Avrupa Cimnastik Birliği bayrağını devraldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı, İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Cimnastik Birliği bayrağını devraldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı, İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Cimnastik Birliği bayrağını devraldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Cimnastik Birliği bayrağını Başkan Vekilimiz Emre Bağcı devraldı. 2023'te Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası ile Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Antalya ev sahipliği yapacak." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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