Cimnastik: Dünya Challenge Kupası

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Sercan Demir gümüş madalya kazandı.

Cimnastik: Dünya Challenge Kupası

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Sercan Demir gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Sercan Demir, halkada gümüş madalya alarak podyuma çıktı.
Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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