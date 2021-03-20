Cimnastik, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin üç kategorisine aday gösterildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 10. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde cimnastik branşının, üç kategoride ödüle aday gösterildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Her yıl Türkiye'deki en başarılı sporcu ve spor insanlarının Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği organizasyonda, federasyon başkanımız Suat Çelen, 'En iyi yönetici', Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin 'En iyi antrenör', Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Sporcumuz İbrahim Çolak ise 'En iyi bireysel sporcu' kategorisine aday gösterildi." denildi.

Ödül töreninin, 12 Nisan Pazartesi günü saat 21.00'da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er