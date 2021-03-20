Cimnastik, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin üç kategorisine aday gösterildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cimnastik, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin üç kategorisine aday gösterildi

20.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:12
Cimnastik, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin üç kategorisine aday gösterildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 10. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde cimnastik branşının, üç kategoride ödüle aday gösterildiğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 10. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde cimnastik branşının, üç kategoride ödüle aday gösterildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Her yıl Türkiye'deki en başarılı sporcu ve spor insanlarının Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği organizasyonda, federasyon başkanımız Suat Çelen, 'En iyi yönetici', Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin 'En iyi antrenör', Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Sporcumuz İbrahim Çolak ise 'En iyi bireysel sporcu' kategorisine aday gösterildi." denildi.

Ödül töreninin, 12 Nisan Pazartesi günü saat 21.00'da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Bülent Uygun Gökhan Gönül Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cimnastik, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin üç kategorisine aday gösterildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 17:13:23. #1.15#
title