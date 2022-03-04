Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi

Merkezefendi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen cimnastik kursuna, minik katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak verilen spor kursları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda temel cimnastik kurslarına minik kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Akkonak, Merkezefendi, Sevindik, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri ile Şemikler Sosyal Yaşam Tesisi'nde gerçekleştirilen cimnastik kurslarında bugüne kadar 5 bin öğrenci eğitim gördü. Alanında uzman dört antrenör tarafından verilen ve şu anda aktif bin minik kursiyerin katıldığı kurslarda denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz, sinir-kas koordinasyonun gelişmesine fayda sağlayan eğitim veriliyor.

"Küçük yaşta spor yapma alışkanlığı kazandırıyoruz"

Miniklerin çabasının görülmeye değer olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz spor kurslarımız ile gelişim çağındaki çocuklarımıza küçük yaşta spor yapma alışkanlığı kazandırıyoruz. Jimnastik kursuna çocuklarımız büyük bir ilgi gösteriyor. Çocuklarımızın antrenörlerimizin gösterdiği hareketleri yaparken gösterdikleri çaba ise kesinlikle görülmeye değer. Cimnastik çok temel bir branş olduğu için ileride çocukların diğer sporlara yatkınlığı da gelişiyor. Minik kursiyerlerimize doğru bir vücut duruşu, iyi bir esneklik, iyi bir koordinasyon becerisi kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ